"Astoria Grande" kruvaziyeri bu yıl 10'uncu kez Trabzon Limanı'na geldi Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, 788 yolcusu ile bu yıl 10'uncu kez Trabzon Limanı'na giriş yaptı.

Anadolu Ajansı Giriş: 07.06.2024 - 12:57 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:57 facebook

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