Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        "Astoria Grande" kruvaziyeri bu yıl 10'uncu kez Trabzon Limanı'na geldi

        Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, 788 yolcusu ile bu yıl 10'uncu kez Trabzon Limanı'na giriş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:57 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Astoria Grande" kruvaziyeri bu yıl 10'uncu kez Trabzon Limanı'na geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, 788 yolcusu ile bu yıl 10'uncu kez Trabzon Limanı'na giriş yaptı.

        Samsun'dan sabah saatlerinde hareket eden, 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer Trabzon Limanı'na ulaştı.

        Turistler, işlemlerinin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini görmek için limandan ayrıldı.

        Geçen yıl 22 kez Trabzon Limanı'na gelen kruvaziyerin, bu yıl 27 sefer yapmasının planlandığı bildirildi.

        Kruvaziyerin, akşam saatlerinde kentten ayrılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Buruk ve Özbek'ten Mourinho yorumu!
        Buruk ve Özbek'ten Mourinho yorumu!
        Bir ayda 55 bin yolcu
        Bir ayda 55 bin yolcu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme

        Benzer Haberler

        Otomobilin motor kısmında dünyaya gelen kediler 12 saatlik çalışmayla kurta...
        Otomobilin motor kısmında dünyaya gelen kediler 12 saatlik çalışmayla kurta...
        Trabzon'da "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" sergisi açıldı
        Trabzon'da "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" sergisi açıldı
        Şehit Necmi Çakır Voleybol Turnuvası sona erdi
        Şehit Necmi Çakır Voleybol Turnuvası sona erdi
        Avrasya Basın Yayın Birliği üyelerinden KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'ya zi...
        Avrasya Basın Yayın Birliği üyelerinden KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'ya zi...
        Of Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Of Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Trabzon'da "14. Uluslararası Sanat Günleri" başladı
        Trabzon'da "14. Uluslararası Sanat Günleri" başladı