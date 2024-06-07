Uzungöl'de sezon hazırlıkları devam ediyor

Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de sezon hazırlıkları sürüyor.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve diğer ilgililer, Uzungöl'de incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yıldırım, 2023 itibarıyla Trabzon'da 1,5 milyar dolarlık turizm geliri elde edildiğini, her misafirin de mutlaka Uzungöl'ü gördüğünü belirtti.

Yıldırım, Uzungöl'ün bir marka olduğuna işaret ederek, "Uzungöl şu anda benim ilk kez 1991'de gördüğüm Uzungöl'den çok daha büyük bir alan. Çok daha fazla turist tarafından ziyaret edilen bir yer. O yüzden bizim burayı göz bebeğimiz gibi korumamız lazım." ifadelerini kullandı.

Uzungöl'ü koruma gayreti ve kararlılığında olduklarına dikkati çeken Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Onun için burada ne yapılması gerekiyorsa bunları yapmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Tabi ki bu arada bizim göremediğimiz ama burada hem gezmeye gelenlerin hem burada devamlı yaşayanların ya da ticaret yapanların gördüğü birtakım eksiklikler varsa da bu eksiklikleri giderme gayreti içerisindeyiz. Bunun için bugün burada hep birlikte toplandık, sorunlarımızı tekrar görüştük."