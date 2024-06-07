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        Uzungöl'de sezon hazırlıkları devam ediyor

        Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de sezon hazırlıkları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:02 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:02
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        Uzungöl'de sezon hazırlıkları devam ediyor
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        Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de sezon hazırlıkları sürüyor.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve diğer ilgililer, Uzungöl'de incelemelerde bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yıldırım, 2023 itibarıyla Trabzon'da 1,5 milyar dolarlık turizm geliri elde edildiğini, her misafirin de mutlaka Uzungöl'ü gördüğünü belirtti.

        Yıldırım, Uzungöl'ün bir marka olduğuna işaret ederek, "Uzungöl şu anda benim ilk kez 1991'de gördüğüm Uzungöl'den çok daha büyük bir alan. Çok daha fazla turist tarafından ziyaret edilen bir yer. O yüzden bizim burayı göz bebeğimiz gibi korumamız lazım." ifadelerini kullandı.

        Uzungöl'ü koruma gayreti ve kararlılığında olduklarına dikkati çeken Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

        "Onun için burada ne yapılması gerekiyorsa bunları yapmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Tabi ki bu arada bizim göremediğimiz ama burada hem gezmeye gelenlerin hem burada devamlı yaşayanların ya da ticaret yapanların gördüğü birtakım eksiklikler varsa da bu eksiklikleri giderme gayreti içerisindeyiz. Bunun için bugün burada hep birlikte toplandık, sorunlarımızı tekrar görüştük."

        Yıldırım, çözüm önerileri için görüş alışverişinde bulunulduğunu belirterek, Uzungöl'ün önemli bir değer olduğunu ve herkesin sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Genç ise şehrin gelişen turizm destinasyonlarından birinin Uzungöl olduğunu anlatarak, "2 milyonu aşkın yerli yabancı ziyaretçinin hem konakladığı hem günübirlik geldiği önemli bir alanımız." ifadelerini kullandı.

        TTSO Başkanı Çelebi de Uzungöl'deki birkaç sorunu hallettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Buradaki çalışmaları yapan müteahhit arkadaşımızla gerek Valimiz, gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız gereken konuşmaları yaptılar. Bayram öncesinde çalışmaların yüzde 95'ini bitirecekler. Uzungöl, Trabzon'un en önemli destinasyon noktası. Özellikle Körfez bölgesinden gelen turistlerin olmazsa olmazların bir tanesi. Trabzon'un yüz akı. Biz de oda olarak her türlü desteği vermeye hazırız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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