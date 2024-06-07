Trabzon'da "14. Uluslararası Sanat Günleri" etkinlikleri devam ediyor
Trabzon Sanatevince düzenlenen, "14. Uluslararası Sanat Günleri" kapsamında fotoğraf sanatçısı Erdoğan Öğretmen söyleşi yaptı.
Trabzon Sanatevince düzenlenen, "14. Uluslararası Sanat Günleri" kapsamında fotoğraf sanatçısı Erdoğan Öğretmen söyleşi yaptı.
Salon Garaj'da gerçekleştirilen "Uçan Melekler" adlı söyleşi öncesi Öğretmen'in yurt içinde ve yurt dışında çektiği kelebek fotoğraflarından slayt gösterimi yapıldı.
Erdoğan Öğretmen, yaklaşık 10 yıldır fotoğraf çektiğini söyledi.
Kelebekleri gözlemleyerek farklı bölgelerde çekim yaptığını anlatan Öğretmen, okulların daveti üzerine söyleşiler düzenlediğini ifade etti.
Öğretmen, öğrencilere doğayı sevdirmeyi amaçladığını belirterek, "Gençleri doğa bilinciyle yetiştirirsek ileride çevremizin korunmasına da faydası olacaktır." dedi.
Trabzon Sanatevi Yönetim Kurulu Üyesi Kamuran Tuna, Erdoğan Öğretmen'e teşekkür belgesi takdim etti.
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