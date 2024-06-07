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        Trabzon'da "Gazze için yürüyoruz" protestosu gerçekleştirildi

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:26 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:26
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        Trabzon'da "Gazze için yürüyoruz" protestosu gerçekleştirildi
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

        Akçaabat Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde ilçe merkezinde düzenlenen organizasyona, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve vatandaşlar katıldı.

        Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine yazıların yer aldığı döviz ve pankartları taşıyan grup, Ak Cami'nin önünden Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan İHH İlçe Temsilcisi Sami Üçüncü, Gazze'nin üzerine 70 bin ton bomba atıldığını söyledi.

        Üçüncü, Gazzelilerin mucizevi bir direniş ortaya koyduğunu belirterek, "Havan topu atıyor, keskin nişancılarını devreye sokuyor, tankları imha ediyor ve füzeleri ateşlemeye devam ediyorlar. Şuna bir kez daha şahit oluyoruz ki Filistin, bütün hesapların üstünde Allah'ın bir hesabı olduğuna inananların davasıdır." dedi.

        Filistinlilerin yanında karşılıksız durulması gerektiğinin altını çizen Üçüncü, şunları kaydetti:

        "Gazzeli Çanakkale'de bizim toprağımızı savundu. Mezar taşı orada, Çanakkale'de. Bugün biz de elbette Gazzelinin, Filistinlinin yanında duracağız. Bunu da bir karşılık, bir borç duygusuyla değil, bu milleti millet yapan şefkatle, merhametle, alicenaplıkla yapacağız, yapmalıyız. Bu bizim boynumuzun borcudur. Katil işgalci terörist İsrail'i durdurmak için tüm dünya tek vücut halinde. Amerika'dan Hollanda'ya, İngiltere'den İspanya'ya kadar tüm dünyada vicdanlar ayakta. Herkes siyonizmin ne denli bir bela olduğunu açık açık konuşmaya başladı. Karşımızdaki kirli ve sinsi düşmanın Müslüman coğrafyaya derin bir operasyonu olduğunu ve bu gerçekle karşı karşıya bulunduğumuzu unutmayalım."

        İsrail ürünlerine boykot çağrısında bulunan Üçüncü, boykotun da yetersiz kaldığını, acil ateşkes ilan edilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Gruptakiler, duanın ardından alandan ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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