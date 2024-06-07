80. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni

Öğrencileri tebrik eden Yaşar, "Yeni bir sayfanın başladığı bu dönemde her bir öğrencimize yaşamları boyunca mutlu bireyler olmalarını temenni ediyorum." dedi.

Okul Müdürü Dilek Eyüpoğlu Yaşar, okulun bahçesindeki törende, öğrencilerin hayatlarında önemli bir dönüm noktası olan lise eğitimini tamamladıklarını söyledi.

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