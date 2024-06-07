Trabzon'da Okul Sporları Ödül Töreni düzenlendi

Trabzon'da, çeşitli branşlarda mücadele eden 640 öğrenciye ödül verildi.

Vali Aziz Yıldırım, Beşirli Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen, Okul Sporları Toplu Ödül Töreni'nde sporun gençlerin bedensel ve ruhsal olarak gelişimlerinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Yıldırım, gençlerin birçok spor dalında kendilerini ispatladığını belirterek, "Branşlarında dereceye girerek bugün burada ödül alacak öğrencilerimiz, sadece sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda bu değerleri benimseyip hayata geçirmeleriyle de bizleri gururlandırmaktadırlar." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise Ortahisar, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Düzköy, Maçka, Of, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerindeki okulların yer aldığı ödül töreninde bocce, basketbol, 3x3 basketbol, futsal ve futbol branşlarının yer aldığını ifade etti. Arıcıoğlu, 17 kategoride 65 okuldan 640 öğrenciye kupa ve madalya vereceklerini dile getirdi. Trabzon'da 47 branşta 218 kategoride okul sporları faaliyeti gerçekleştirildiğini anlatan Arıcıoğlu, 59 bin 111 öğrenciye ulaştıklarını kaydetti.

Arıcıoğlu, Uluslararası Okul Sporları Federasyonunca mayısta Çin'de yapılan Dünya Şampiyonasında Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi'nin dünya 6'ncısı olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti: "Trabzon Spor Lisesi Güreş takımı, 2024 yılı ISF tarafından Bahreyn'de yapılacak olan Okullararası Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı kazanmıştır. Okul sporları faaliyetleri kapsamında ferdi olarak ilimizi temsil eden sporcularımızdan 21'i birincilik, 29'u ikincilik, 45'i üçüncülük ve 10'u dördüncülük dereceleri elde ederek Okul Sporları Türkiye Şampiyonalarına Trabzon spor şehri olarak damgamızı vurduk. Dereceye giren tüm takımları ve sporcuları kutluyor, Türkiye şampiyonlarında bizleri en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum."