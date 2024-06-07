Trabzon, Ordu ve Giresun'da doğaya samuray arı salındı

Kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü laboratuvarında üretilen samuray arılar, Trabzon, Ordu ve Giresun'da doğaya bırakıldı.

Trabzon Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Ortahisar ilçesine bağlı Çimenli Mahallesi'ndeki programda, Karadeniz Araştırma Enstitüsünce yılda 150 bin samuray arı üretildiğini söyledi.

Kaplan, ülke genelinde bu yıl 150 bin, Trabzon'da ise 10 bin samuray arının doğaya salınacağını belirterek, kahverengi kokarcaya karşı samuray arının en önemli biyolojik mücadele olduğunu vurguladı.

Ordu'da da kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında doğaya 22 bin samuray arı bırakıldı.

Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan ve diğer ilgililerin katıldığı program, doğaya samuray arı bırakılmasının ardından tamamlandı.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Betül Bayraklı ise enstitü olarak kahverengi kokarcanın hem popülasyon takibini yaptıklarını hem de biyolojik mücadelesiyle ilgili çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da kahverengi kokarcanın çok hızlı yayılabilen ve adaptasyon kabiliyeti çok yüksek bir zararlı olduğunu belirtti.

Zararlı ile mücadele çalışmalarına katkı sunanlara teşekkür eden Yılmaz, "Kahverengi kokarcanın popülasyonunu baskılayacağız ve fındık bahçelerimizde, diğer tarımsal ürünlerimizde zararını en az seviyeye getirmeye gayret edeceğiz." dedi.