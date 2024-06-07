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        Şalpazarı'nda doğaya samuray arı bırakıldı

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, kahverengi kokarcayla mücadele için üretilen samuray arılar doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 18:24 Güncelleme: 07.06.2024 - 18:27
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        Şalpazarı'nda doğaya samuray arı bırakıldı
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        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, kahverengi kokarcayla mücadele için üretilen samuray arılar doğaya salındı.

        Şalpazarı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Üzümözü Mahallesi'ndeki fındık bahçesine 56 samuray arı bıraktı.

        İlçe Müdürü Melahat Arslan, samuray arılarının kahverengi kokarcanın yumurtalarından beslenip üreyebildiğini belirterek, "İnsanlara ve hayvanlara zararı yoktur." dedi.

        Arslan, doğaya salınan her samuray arının 2-3 ayda 42 kokarca yumurtasını parazitleyerek kendi jenerasyonunu devam ettireceğini vurguladı.

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        Galeri

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