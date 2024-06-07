Şalpazarı'nda doğaya samuray arı bırakıldı

Arslan, doğaya salınan her samuray arının 2-3 ayda 42 kokarca yumurtasını parazitleyerek kendi jenerasyonunu devam ettireceğini vurguladı.

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