Trabzon'da icazet töreni düzenlendi

Trabzon'un Arsin ilçesinde hafızlığını tamamlayan 87 kişi için icazet töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Arsin Müftülüğünce Yeşilyalı Mahallesi Hacı Hasan Efendioğlu Kur'an Kursu'nun 42. dönem programına katıldı.

Hafızları tebrik eden Genç, şunları kaydetti:

"Yasakları ortadan kaldırıp cesaretiyle, kararlılığıyla beraber bu ortamları hazırlayan kıymetli Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum, Allah ondan razı olsun. Çünkü biz Müslümanlar olarak İslam dinini yeryüzüne yaymakla mükellefiz. Hafızlık, o sorumluluğu yerine getirecek olan adımlardan bir tanesidir. Genç hafızlarımıza bir ağabeyleri olarak hatırlatmak isterim, size en güzel şey nasip oldu. Cenab-ı Allah'ın kutsal kitabı, ayeti kerimelerini hafızanıza nakşettiniz. Ama bu yetmez. O hafızanıza nakşettiğiniz ayeti kerimeleri yeryüzüne yaymak ve uygulamakla mükellefsiniz, mükellefiz."