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        Trabzon'da icazet töreni düzenlendi

        Trabzon'un Arsin ilçesinde hafızlığını tamamlayan 87 kişi için icazet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 18:37 Güncelleme: 07.06.2024 - 18:37
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        Trabzon'da icazet töreni düzenlendi
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        Trabzon'un Arsin ilçesinde hafızlığını tamamlayan 87 kişi için icazet töreni gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Arsin Müftülüğünce Yeşilyalı Mahallesi Hacı Hasan Efendioğlu Kur'an Kursu'nun 42. dönem programına katıldı.

        Hafızları tebrik eden Genç, şunları kaydetti:

        "Yasakları ortadan kaldırıp cesaretiyle, kararlılığıyla beraber bu ortamları hazırlayan kıymetli Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum, Allah ondan razı olsun. Çünkü biz Müslümanlar olarak İslam dinini yeryüzüne yaymakla mükellefiz. Hafızlık, o sorumluluğu yerine getirecek olan adımlardan bir tanesidir. Genç hafızlarımıza bir ağabeyleri olarak hatırlatmak isterim, size en güzel şey nasip oldu. Cenab-ı Allah'ın kutsal kitabı, ayeti kerimelerini hafızanıza nakşettiniz. Ama bu yetmez. O hafızanıza nakşettiğiniz ayeti kerimeleri yeryüzüne yaymak ve uygulamakla mükellefsiniz, mükellefiz."

        Programa, Arsin Kaymakamı Ömer Sirkeci, İl Müftüsü Selami Aydın, Gaziantep İslam ve Bilim Teknolojileri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmuz Demir, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, din görevlileri, hafızlar ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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