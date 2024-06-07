Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Trabzon'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 22:25 Güncelleme: 07.06.2024 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Ortahisar ilçesinde alışveriş merkezindeki ABD menşeli bir kahve zincirinin şubesi önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı.

        Grup adına açıklama yapan Gökhan Bayrak, görüş ayrılıklarının, farklı düşünce yapılarının Gazze'deki katliama ses çıkarmaya engel olmayacağını söyledi.

        Gazze'de yaşananların din, dil, ırk değil, koca bir insanlık meselesi olduğunun altını çizen Bayrak, "Bizlere çok da uzak olmayan bir coğrafyada bugün kadınlar, çocuklar, siviller tüm dünyadaki savaş kurallarına aykırı olarak, insanlık hukukuna aykırı olarak katlediliyor." dedi.

        Bayrak, Gazze'nin Refah bölgesinde bezden ve naylondan çadırların üstüne tonlarca ağırlıkta bombalar atıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Gazze için tüm Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve daha nice halklar ayakta. Üniversiteler, öğrenciler, akademisyenler, her meslek grubundan insanlar bu katliama güçleri ne kadarına yetebiliyorsa o kadarına 'dur' diyor. Israr ediyoruz ve üzerinde duruyoruz ki sizin de gücünüz bir bardak kahveden vazgeçmeye yeter. Bu bir çocuk, kadın ve sivil için yapılmaya değer bir insanlık hareketidir. Bir vicdan hareketidir. Bu çağrı da tüm vicdan sahiplerinedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstek parça saldırısında detaylar
        İstek parça saldırısında detaylar
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Avcılar'da kahvehaneyi taradılar! Yaralılar var
        Avcılar'da kahvehaneyi taradılar! Yaralılar var
        Biden, Zelenskiy'den özür diledi
        Biden, Zelenskiy'den özür diledi
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti

        Benzer Haberler

        Trabzon'da icazet töreni düzenlendi
        Trabzon'da icazet töreni düzenlendi
        Şalpazarı'nda doğaya samuray arı bırakıldı
        Şalpazarı'nda doğaya samuray arı bırakıldı
        Trabzon, Ordu ve Giresun'da doğaya samuray arı salındı
        Trabzon, Ordu ve Giresun'da doğaya samuray arı salındı
        Trabzon'da Okul Sporları Ödül Töreni düzenlendi
        Trabzon'da Okul Sporları Ödül Töreni düzenlendi
        80. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni
        80. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Turizm Ofisi'ni ziyaret etti
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Turizm Ofisi'ni ziyaret etti