Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Trabzon'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Ortahisar ilçesinde alışveriş merkezindeki ABD menşeli bir kahve zincirinin şubesi önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Gökhan Bayrak, görüş ayrılıklarının, farklı düşünce yapılarının Gazze'deki katliama ses çıkarmaya engel olmayacağını söyledi.

Gazze'de yaşananların din, dil, ırk değil, koca bir insanlık meselesi olduğunun altını çizen Bayrak, "Bizlere çok da uzak olmayan bir coğrafyada bugün kadınlar, çocuklar, siviller tüm dünyadaki savaş kurallarına aykırı olarak, insanlık hukukuna aykırı olarak katlediliyor." dedi.