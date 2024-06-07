Trabzon'da sağlıkçılardan oluşan müzik grubu konser verdi

Trabzon'da doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan "Farabi Nağme" adlı müzik grubu konser verdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Başhekimliği öncülüğünde sağlık çalışanlarından oluşturulan grup, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde farklı yörelere ait 17 eser seslendirdi.

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, konserin ikincisinin düzenlendiğini söyledi.

Tekinbaş, sağlık çalışanlarının her gün birçok kişinin hayatı boyunca yaşamadığı olaylarla karşılaştığını belirterek, "Duygunun en güzelinden, hüznün en büyüğüne kadar arkadaşlarımızla beraber birçok olaya tanıklık ediyoruz." dedi.