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        Trabzon'da sağlıkçılardan oluşan müzik grubu konser verdi

        Trabzon'da doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan "Farabi Nağme" adlı müzik grubu konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 23:09 Güncelleme: 07.06.2024 - 23:09
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        Trabzon'da sağlıkçılardan oluşan müzik grubu konser verdi
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        Trabzon'da doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan "Farabi Nağme" adlı müzik grubu konser verdi.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Başhekimliği öncülüğünde sağlık çalışanlarından oluşturulan grup, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde farklı yörelere ait 17 eser seslendirdi.

        KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, konserin ikincisinin düzenlendiğini söyledi.

        Tekinbaş, sağlık çalışanlarının her gün birçok kişinin hayatı boyunca yaşamadığı olaylarla karşılaştığını belirterek, "Duygunun en güzelinden, hüznün en büyüğüne kadar arkadaşlarımızla beraber birçok olaya tanıklık ediyoruz." dedi.

        Toplumların sanat ve kültür seviyesinin yüksekliğiyle dünyada müstesna yerlerini aldıklarını ifade eden Tekinbaş, "Trabzon'umuz bu açıdan tarih, sanat, turizm, spor ve bilim merkezi olarak öncülüğünü her zaman devam ettiriyor." diye konuştu.

        Konseri, Vali Aziz Yıldırım, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve davetliler keyifle izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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