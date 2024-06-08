Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun'da YKS heyecanı

Dışarıda bekleyen bazı ailelerin de sınava giren çocukları için dua okuduğu görüldü. ​​​​​​​

Bayburt, Gümüşhane ve Giresun'da da üniversite adayları, TYT'ye girdi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi Kampüsü ve Gazi Ortaokulu'na gelen öğrenciler, kimlik kartı ve güvenlik kontrollerinin ardından sınıflara alındı.

Aileler ise sınavın yapıldığı binaların önünde çocuklarını heyecan ve merakla bekledi.

Adaylar, evrak kontrolü ve üst aramasının ardından okullara alındı. Son dakikada gelen öğrenciler koşarak okullara giriş yaparken, kapıların kapanmasının ardından gelenler ise sınava alınmadı.

İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek geçici kimlik belgesi alan öğrenciyi sınava, motosikletli polis yetiştirdi. Öğrenci polise sarılarak teşekkür etti, vatandaşlar ise alkışladı.

Öte yandan Ortahisar ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Ortaokulu'na gelen bir öğrenci, kimliğini kaybettiğini fark etti.

Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun'da üniversite adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi.

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