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        Bakan Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi'nin 2025 yılı bitmeden hizmete girmesi için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 13:03 Güncelleme: 08.06.2024 - 13:03
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        Bakan Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi'nin 2025 yılı bitmeden hizmete girmesi için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

        Bakan Uraloğlu, beraberindeki Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile Akyazı Mahallesi'ndeki Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında inceleme yaptı.

        Uraloğlu, şantiyede basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        - "Karadeniz Bölgesi'nin en önemli sağlık merkezlerinden biri olacak"

        Bakanlıktan, toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Uraloğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

        "Akyazı Stadyumu'nun yanında Türkiye'nin ve dünyanın en modern hastanelerinden birini inşa ettik. Türkiye'nin dört bir tarafındaki örnek şehir hastanelerinden, en güzellerinden bir tanesi şu anda Trabzon'da yapılıyor. 280 bin metrekarelik alanda kurulan Trabzon Şehir Hastanemiz, ilimizin sağlık altyapısının gücüne güç katacak bir proje. 900 yatak kapasitesiyle hastanemizde yanık tedavi ünitesi, nükleer tıp ünitesi, radyoterapi alanı, diyabet ünitesi, kan transfüzyon merkezi, uyku laboratuvarı ve genetik laboratuvar gibi önemli sağlık kompleksleri de yer alacak.

        Trabzon Şehir Hastanesi tamamlandığında Karadeniz Bölgesi'nin en önemli sağlık merkezlerinden biri olacak. Bu noktada böyle önemli bir sağlık kompleksinin bağlantı yollarını inşa etmekten de ayrı bir gurur duyuyoruz. Bu kapsamda Şehir Hastanemize ulaşımı hızlandırmak için hafif raylı sistem projesini de hayata geçirdik. Şehir Hastanemizin, 2025 yılı bitmeden hizmete girmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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