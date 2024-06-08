Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da İsrail trafik ışıklarıyla protesto edildi

        Trabzon'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:05 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da İsrail trafik ışıklarıyla protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla protesto edildi.

        Büyükşehir Belediyesince Ortahisar ilçesindeki trafik sinyalizasyon sistemindeki yeşil ışıklara "Özgür Kudüs", kırmızı ışıklara ise "Katil İsrail" yazıları yerleştirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği ve soykırıma dönüşen saldırılarına asla sessiz kalamayacaklarını belirtti.

        Genç, İsrail'in saldırılarına karşı her platformda tepkilerini dile getirdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Şehrimizde işlek yerlerdeki trafik lambalarımıza, 'Katil İsrail' ve 'Özgür Kudüs' etiketleri asarak İsrail katliamına tepki verme hususunda farkındalık oluşturmak istedik. Medeniyetimizin bize öğrettikleri var. Hiçbir zaman soykırıma ve yaşanan insanlık dramına sessiz kalamayan, barışın tesis edilmesi için yoğun çaba harcayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktada duruşu net. Bizler de her zaman o duruşun yanında yer alacağız. Bu süreçte Müslümanların birbirine daha fazla kenetlenmesi gerekiyor. Çünkü Filistin, sadece Filistinlilerin değil, hepimizin meselesidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Âşıklar 'Deniz'de
        Âşıklar 'Deniz'de
        1 çocuk annesiydi! Evde bıçaklanıp öldürüldü!
        1 çocuk annesiydi! Evde bıçaklanıp öldürüldü!
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        "Sonunu düşünen kahraman olamaz"
        "Sonunu düşünen kahraman olamaz"
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Para sorununa karşı stratejiler
        Para sorununa karşı stratejiler
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu: Trabzon Şehir Hastanemizi 2025 yılı bitmeden hizmete girmes...
        Bakan Uraloğlu: Trabzon Şehir Hastanemizi 2025 yılı bitmeden hizmete girmes...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da konuştu:
        Bakan Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu:
        Bakan Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu:
        Bakan Uraloğlu: Trabzon Şehir Hastanemizi 2025 yılı bitmeden hizmete girmes...
        Bakan Uraloğlu: Trabzon Şehir Hastanemizi 2025 yılı bitmeden hizmete girmes...
        Trabzonspor hedef 'nokta atışı' transfer
        Trabzonspor hedef 'nokta atışı' transfer
        Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun'da YKS heyecanı
        Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun'da YKS heyecanı