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        Bakan Uraloğlu, Trabzon'da futbol turnuvası kupa törenine katıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da Faroz 1. Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nın kupa törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 22:48 Güncelleme: 08.06.2024 - 22:48
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        Bakan Uraloğlu, Trabzon'da futbol turnuvası kupa törenine katıldı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da Faroz 1. Mahalleler Arası Futbol Turnuvası’nın kupa törenine katıldı.

        Uraloğlu, Yeni Faroz Stadı'ndaki turnuvanın, Olliler ile Kavakmeydan takımları arasındaki final maçını izledi.

        Bakan Uraloğlu, Olliler'in 4-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma sonrasında sporcuları tebrik etti.

        Turnuvanın geleneksel hale getirileceğini belirten Uraloğlu, organizasyonu düzenleyenleri kutladı.

        Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Bakan Uraloğlu, Vali Aziz Yıldırım, eski bakanlar Mehmet Cahit Turhan ve Faruk Nafiz Özak verdi.

        Faroz Yalı Spor Kulübü Başkanı İsmail Erkaya ve Faroz Taraftarlar Derneği Başkanı Emrah Urcu, Bakan Uraloğlu'na plaket ve forma hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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