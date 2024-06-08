Bakan Uraloğlu, Trabzon'da futbol turnuvası kupa törenine katıldı

Faroz Yalı Spor Kulübü Başkanı İsmail Erkaya ve Faroz Taraftarlar Derneği Başkanı Emrah Urcu, Bakan Uraloğlu'na plaket ve forma hediye etti.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Bakan Uraloğlu, Vali Aziz Yıldırım, eski bakanlar Mehmet Cahit Turhan ve Faruk Nafiz Özak verdi.

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