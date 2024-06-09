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        Trabzon'da parkta kaybolan çocuklar ailelerine teslim edildi

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, parkta ailelerini kaybeden 2 çocuğu yoğun çalışma sonucunda ailelerine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 11:28 Güncelleme: 09.06.2024 - 11:28
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        Trabzon'da parkta kaybolan çocuklar ailelerine teslim edildi
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, parkta ailelerini kaybeden 2 çocuğu yoğun çalışma sonucunda ailelerine teslim etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Ganita Sahil Parkı'nda gezerken ailelerini kaybeden 2 çocuk için harekete geçti.

        Parkta bulunan 2 vatandaş, ailelerini bulamayan 2 çocuğu şehrin birçok noktasında devriye görevlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etti.

        Harekete geçen ekipler, yabancı uyruklu oldukları ve şehre gezmek için geldikleri tespit edilen ailelere ulaştı.

        Aileler, Ganita Sahil Parkı'na gelerek çocuklarını ekiplerden teslim aldı.

        Turistler, çocukları için seferber olan ekiplere ve çevredeki vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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