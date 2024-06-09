Trabzon'da parkta kaybolan çocuklar ailelerine teslim edildi

Turistler, çocukları için seferber olan ekiplere ve çevredeki vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Harekete geçen ekipler, yabancı uyruklu oldukları ve şehre gezmek için geldikleri tespit edilen ailelere ulaştı.

Parkta bulunan 2 vatandaş, ailelerini bulamayan 2 çocuğu şehrin birçok noktasında devriye görevlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Ganita Sahil Parkı'nda gezerken ailelerini kaybeden 2 çocuk için harekete geçti.

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