Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Bayburt ve Giresun'da YKS heyecanı

Okulun dışında bekleyen aileler de çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Bayburt Üniversitesi Baberti Kampüsü'nde öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salonlara alındı.

Heyecanlı olduğu gözlenen aileler de sınav binaların önünde çocuklarını dua ederek bekledi.

Anne ve babalar da sınav merkezlerinin dışında heyecan içerisinde çocuklarını bekledi.

Sınav için kentte 208'i güvenlik güçleri olmak üzere 1130 personelin görev aldığı bildirildi.

Üniversite adaylarının ailelerinin ve yakınlarının sınav merkezlerinin bahçelerine alınmadığı sınavda, çevrede gürültü yapılmaması için görevliler vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Artvin'de AYT, 26 okulda gerçekleştirildi. Sınav için kent merkezinde Gazi Ortaokulu ve Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi'ne gelen adaylar, kimlik kontrolünün ardından sınav salonlarına alındı.

Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Bayburt ve Giresun'da üniversite adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girdi.

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