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        Trabzon'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 13:19 Güncelleme: 09.06.2024 - 13:19
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        Trabzon'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Değirmendere Mahallesi mevkisindeki kavşakta, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 61 AGR 409 plakalı motosiklet ile M.B'nin kullandığı özel bir turizm firmasına ait 34 FFL 587 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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