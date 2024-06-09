Trabzon'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Değirmendere Mahallesi mevkisindeki kavşakta, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 61 AGR 409 plakalı motosiklet ile M.B'nin kullandığı özel bir turizm firmasına ait 34 FFL 587 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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