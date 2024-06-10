Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik yaz kurslarına kayıtları başladı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince düzenlenen özel yaz eğitim kursları 1 Temmuz'da başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 11:29 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik yaz kurslarına kayıtları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince düzenlenen özel yaz eğitim kursları 1 Temmuz'da başlıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Büyükşehir Belediyesinin yaz kursları başlayacak.

        Spor ve kültürel alanda çok sayıda kursla öğrencileri buluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin hem eğlenerek hem de öğrenerek yaz tatilini en verimli şekilde geçirmelerini hedefliyor.

        7-15 yaş arasındaki çocuklar için ücretsiz düzenlenen kurslar arasında satranç, resim, halk oyunları, hızlı okuma, drama, piyano, keman, kemençe, gitar ve bağlama bulunuyor.

        Kurslar için başvurular 7-30 Haziran arasında gerçekleştirilecek. Kurslar, 1 Temmuz'da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi Sanat Akademisi'nde başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zerin'in ölümündeki beraate savcıdan itiraz!
        Zerin'in ölümündeki beraate savcıdan itiraz!
        Sivas'ta 5 günde 3'üncü büyük acı!
        Sivas'ta 5 günde 3'üncü büyük acı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        "Çöp balonu" gerginliği sürüyor
        "Çöp balonu" gerginliği sürüyor
        130 milyon TL'lik yalı soygunu! Zanlı çalışan!
        130 milyon TL'lik yalı soygunu! Zanlı çalışan!
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Vahşice öldürülen İpek Akgül "tetikçi" çıktı
        Vahşice öldürülen İpek Akgül "tetikçi" çıktı
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
        Gece karanlığında felaketi yaşadılar!
        Gece karanlığında felaketi yaşadılar!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Taşıyıcı anne itirafı: Baba aramadım
        Taşıyıcı anne itirafı: Baba aramadım
        O emeklilerin çalışması yasak
        O emeklilerin çalışması yasak

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu, Trabzon'da Cumhur İttifakı Belediye Başkanları Toplantısı'n...
        Bakan Uraloğlu, Trabzon'da Cumhur İttifakı Belediye Başkanları Toplantısı'n...
        Trabzon'da "14. Uluslararası Sanat Günleri" sona erdi
        Trabzon'da "14. Uluslararası Sanat Günleri" sona erdi
        Trabzon'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Trabzon'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kaşüstü Mahallesi'nde kavşak düzenlemesi yapı...
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kaşüstü Mahallesi'nde kavşak düzenlemesi yapı...
        Ortahisar Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara berber hizmeti sunuyor
        Ortahisar Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara berber hizmeti sunuyor
        Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Bayburt ve Giresun'da YKS heyecanı
        Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Bayburt ve Giresun'da YKS heyecanı