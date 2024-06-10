Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Doğu Karadeniz'in Türk somonu ihracatı yılın 5 ayında yüzde 45 arttı

        Doğu Karadeniz'den ocak-mayıs döneminde yapılan Türk somonu ihracatı yıllık bazda yüzde 45 artarak 67 milyon 125 bin 19 dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:31 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Karadeniz'in Türk somonu ihracatı yılın 5 ayında yüzde 45 arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Doğu Karadeniz'den ocak-mayıs döneminde yapılan Türk somonu ihracatı yıllık bazda yüzde 45 artarak 67 milyon 125 bin 19 dolara ulaştı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden 19 ülkeye 12 bin 633 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

        Bu ihracattan 67 milyon 125 bin 19 dolar gelir sağlandığını aktaran Kalyoncu, ihracatın 6 bin 804 ton karşılığı 46 milyon 312 bin 374 dolar kazanılan geçen senenin aynı dönemine göre miktarda yüzde 86, değerde yüzde 45 arttığını belirtti.

        Kalyoncu, Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğine işaret ederek, "Rusya Federasyonu, Vietnam ve Beyaz Rusya en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Bu dönem Rusya Federasyonu'na 42 milyon 640 bin 594, Vietnam'a 9 milyon 663 bin 162 ve Beyaz Rusya'ya da 6 milyon 711 bin 966 dolarlık somon ihraç edildi." diye konuştu.

        Bölge ihracatının 41 milyon 626 bin 727 dolarlık kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kalyoncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İlimizden de bu dönem Rusya Federasyonu, Vietnam ve Japonya başta olmak üzere 14 ülkeye 7 bin 835 ton somon ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminde 4 bin 848 ton somon ihracatından 32 milyon 500 bin 68 dolar kazanç sağlammıştı. Bu kapsamda Trabzon'dan yapılan somon ihracatı da geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 62, değerde yüzde 28 arttı."

        Kalyoncu, Türk somonu ihracatının yıla güzel başladığına işaret ederek, bölge ve Trabzon'dan yapılan ihracatın katlanarak artacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        İki genci öldürüp kuyuya atmışlardı! Cezalar açıklandı!
        İki genci öldürüp kuyuya atmışlardı! Cezalar açıklandı!
        YKS'de yapay zekalı kopya
        YKS'de yapay zekalı kopya
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!

        Benzer Haberler

        Damattan geline 'tantuni' sürprizi
        Damattan geline 'tantuni' sürprizi
        Trabzon'da kan bağışında bulunacak ilk 500 kişiye Trabzonspor forması hediy...
        Trabzon'da kan bağışında bulunacak ilk 500 kişiye Trabzonspor forması hediy...
        Trabzon Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik yaz kurslarına kayıtla...
        Trabzon Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik yaz kurslarına kayıtla...
        Bakan Uraloğlu, Trabzon'da Cumhur İttifakı Belediye Başkanları Toplantısı'n...
        Bakan Uraloğlu, Trabzon'da Cumhur İttifakı Belediye Başkanları Toplantısı'n...
        Trabzon'da "14. Uluslararası Sanat Günleri" sona erdi
        Trabzon'da "14. Uluslararası Sanat Günleri" sona erdi
        Trabzon'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Trabzon'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı