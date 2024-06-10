TFF 2. Lig ekibi 1461 Trabzon FK, teknik direktör Zafer Turan ile anlaştı.

1461 Trabzon FK Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Zafer Turan ile bir senelik sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan kulüp başkanı yardımcısı Cengiz Tosun, TFF 2. Lig'de ilk kez play-off finaline kaldıklarını belirterek, gelecek sezon grubu lider tamamlayarak üst lige direkt çıkmak istediklerini söyledi.

Yeni sezona Zafer Turan ile başlayacaklarını ifade eden Tosun, "Yeni hocamızın Trabzon geni taşıyan bir hoca olmasını istedik. Zafer Bey'in de referansları çok güçlü, onunla beraber yolumuza devam edeceğiz. İnşallah da bu sene birinci lige direkt grup lideri olarak çıkacağız. İnşallah sezon sonunda istediğimiz sonuca ulaşacağız. Buna inanıyoruz." dedi.

Teknik direktör Zafer Turan ise anlaşmanın herkes için hayırlı olmasını temenni ederek, şunları kaydetti: "Ben de buradan ilk önce Sayın Celil başkanımıza, teşekkür ediyorum. Beni bu kulübe dahil ettiler, çalışma ortamı sağladılar. Bu doğrultuda da göreve bugün itibarıyla başlıyoruz. Yönetim kurulumuzla da burada tanıştık. Bence zaman içerisinde birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Zaman hepimizi birbirine daha da yakınlaştıracak, daha da birbirimizi tanımamızı sağlayacak." Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın da referans olduğunu belirten Tosun, şöyle devam etti: