Trabzon'da "2023 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" ödül töreni düzenlendi
Trabzon Gazeteciler Cemiyetince (TGC) düzenlenen "2023 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.
Trabzon Gazeteciler Cemiyetince (TGC) düzenlenen "2023 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.
Vali Aziz Yıldırım, bir restoranın bahçesinde düzenlenen törende, gazeteciliğin çok önemli bir meslek olduğunu söyledi.
Gazeteciler ve medyanın toplumu aydınlatan bir rol üstlendiğine işaret eden Yıldırım, "Marifet iltifata tabidir. Onun için kendilerini tebrik ediyorum." dedi.
Yıldırım, yarışmayı düzenleyen ve geleneksel hale getiren Trabzon Gazeteciler Cemiyetine teşekkür ederek, "İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam eder ve sonraki yıllarda da işlerini en iyi şekilde yapan arkadaşlarımız bu plaketleri almaya mazhar olurlar." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından Vali Yıldırım, TGC'nin eski başkanlarından merhum Ziyad Nemli adına verilen "Ziyad Nemli Büyük Ödülü"nü, Trabzon basınına uzun yıllar verdiği hizmetlerden dolayı İhsan Öksüz'e takdim etti.
Jüri özel ödülünü ise TGC Başkanı Ersen Küçük, Trabzon şehrine Basın Müzesi'ni kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e verdi.
Törende, "haber fotoğrafı" dalında "Uçurumun Kenarında" adlı fotoğrafıyla ödüle layık görülen Anadolu Ajansı
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