Trabzon'da "2023 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" ödül töreni düzenlendi

Trabzon Gazeteciler Cemiyetince (TGC) düzenlenen "2023 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Vali Aziz Yıldırım, bir restoranın bahçesinde düzenlenen törende, gazeteciliğin çok önemli bir meslek olduğunu söyledi.

Gazeteciler ve medyanın toplumu aydınlatan bir rol üstlendiğine işaret eden Yıldırım, "Marifet iltifata tabidir. Onun için kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

Yıldırım, yarışmayı düzenleyen ve geleneksel hale getiren Trabzon Gazeteciler Cemiyetine teşekkür ederek, "İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam eder ve sonraki yıllarda da işlerini en iyi şekilde yapan arkadaşlarımız bu plaketleri almaya mazhar olurlar." ifadesini kullandı.