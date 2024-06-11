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        Trabzon'da "Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde, "Çocuk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 14:04 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:04
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        Trabzon'da "Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi
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        Trabzon'un Of ilçesinde, "Çocuk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.

        İsmail Yıldırım İlkokulu bahçesinde organize edilen şenlikte, öğrenciler oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu da öğrencilerin oyunlarına bir süre eşlik etti.

        Çocuklar, Gazze'deki akranlarını da unutmayarak şiir ve marş okudular.

        Etkinlik, düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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