Trabzon'da "Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi

Çocuklar, Gazze'deki akranlarını da unutmayarak şiir ve marş okudular.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu da öğrencilerin oyunlarına bir süre eşlik etti.

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