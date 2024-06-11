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        Trabzon Kültür Yolu Festivali hazırlıklarına başlandı

        Trabzon Kültür Yolu Festivali değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 17:22 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:22
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        Trabzon Kültür Yolu Festivali hazırlıklarına başlandı
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        Trabzon Kültür Yolu Festivali değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trabzon'da 22-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek festivalin hazırlıklarıyla ilgili Vali Aziz Yıldırım başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

        Yıldırım, Trabzon'un kendine özgü yöresel ürünleri ve kültürel zenginliklerinin yanında doğa harikası manzaralarıyla da öne çıkan, adından söz ettiren bir il olduğunu belirtti.

        Şehirde Uzungöl, Sümela Manastırı, Ayasofya ve Atatürk Köşkü'nün yanı sıra birçok marka değeri yüksek turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bu yıl ikincisi düzenlenecek festival, ilk defa gelecek ziyaretçilerimize ilimizin tüm güzelliklerini tanıtma imkanı sunacak. Festivalin ilimizde düzenlenmesinde başka Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Cengiz Ekici de festival boyunca yapılacak etkinlikler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

        Festivalde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar çeşitli etkinlikler vatandaşlarla buluşacak.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay İbrahim Afşin Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve diğer ilgililer katıldı.

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