Trabzon Kültür Yolu Festivali hazırlıklarına başlandı

Trabzon Kültür Yolu Festivali değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trabzon'da 22-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek festivalin hazırlıklarıyla ilgili Vali Aziz Yıldırım başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Yıldırım, Trabzon'un kendine özgü yöresel ürünleri ve kültürel zenginliklerinin yanında doğa harikası manzaralarıyla da öne çıkan, adından söz ettiren bir il olduğunu belirtti.

Şehirde Uzungöl, Sümela Manastırı, Ayasofya ve Atatürk Köşkü'nün yanı sıra birçok marka değeri yüksek turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bu yıl ikincisi düzenlenecek festival, ilk defa gelecek ziyaretçilerimize ilimizin tüm güzelliklerini tanıtma imkanı sunacak. Festivalin ilimizde düzenlenmesinde başka Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.