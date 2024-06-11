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        Trabzon 1. Koro Festivali başladı

        Trabzon'da organize edilen "1. Koro Festivali" açılış programıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 18:47 Güncelleme: 11.06.2024 - 18:47
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        Trabzon 1. Koro Festivali başladı
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        Trabzon'da organize edilen "1. Koro Festivali" açılış programıyla başladı.

        CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı tarafından desteklenen "Kur-Yönet-Paylaş" isimli Avrupa Birliği projesi kapsamında gerçekleştirilen festival, Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Konser Salonu'nda organize edildi.

        İki gün sürecek festivalde, 600 koristin yer aldığı 24 koro sahneye çıkacak.

        Festival sonunda, juri değerlendirmesinde başarılı bulunan korolara ve öğretmenlere belge takdim edilecek.

        Projenin koordinatörü, Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dr. Yiğit Can Eyüboğlu, AA muhabirine, müzik öğretmenlerinin özverili çabasıyla festivalin gerçekleştiğini söyledi.

        Eyüboğlu, projenin kültür sanat anlamında kente yeni bir vizyon katacağını belirterek, "126 saati bulan, birçok müzik öğretmenine dokunulan bir süreç yaşandı. Tamamıyla imece usulü, iş birliğine dayalı, başarma ve paylaşma motivasyonu olan bir festival haline geldi." dedi.

        Katılımcıların, kendisi ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Burcu Kalkanoğlu, koro şefleri Prof. Ahter Destan, Dr. Atilla Çağdaş Değer, Çiğdem Aytepe, Dr. Mete Gökçe ve müzikolog Ersin Antep'ten eğitim aldıklarını anlatan Eyüboğlu, proje çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

        Eyüboğlu, herkesi festivalin bir parçası olmaya davet ederek, "Festivalin önce ulusal, dördüncü yılında da uluslararası bir etkinlik haline gelmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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