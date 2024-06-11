Trabzon'da denize düşen otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denize düşen otomobilin sürücüsü vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denize düşen otomobilin sürücüsü vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
A.A'nın (43) kullandığı otomobil, Söğütlü Mahallesi sahilinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak denize düştü.
Suya batan otomobilin sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak kıyıya getirildi.
A.A, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Otomobil ise vinç ve çekici yardımıyla denizden çıkarıldı.
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