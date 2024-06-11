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        Trabzon'da denize düşen otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denize düşen otomobilin sürücüsü vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 19:43 Güncelleme: 11.06.2024 - 19:43
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        Trabzon'da denize düşen otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denize düşen otomobilin sürücüsü vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        A.A'nın (43) kullandığı otomobil, Söğütlü Mahallesi sahilinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak denize düştü.

        Suya batan otomobilin sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak kıyıya getirildi.

        A.A, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Otomobil ise vinç ve çekici yardımıyla denizden çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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