Trabzon'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yusuf S, hayatını kaybetti.

İlçe sahilinden denize girdikten bir müddet sonra gözden kaybolan Yusuf S'yi (16), durumu fark eden vatandaşlar sudan çıkarttı.

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