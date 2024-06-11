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        Trabzon'da yüksekten düşen kişi yaralandı

        Trabzon'da yüksekten düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 22:55 Güncelleme: 11.06.2024 - 22:55
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        Trabzon'da yüksekten düşen kişi yaralandı
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        Trabzon'da yüksekten düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Akyazı Mahallesi'nde yürüyen İhsan K, dengesini kaybederek yolun alt kısmındaki toprak zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İhsan K, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Yaralı, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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