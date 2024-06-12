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        Trabzonspor'dan eski futbolcusu Metin Kenan Aksu için başsağlığı mesajı

        Trabzonspor Kulübü, eski futbolcusu, eski genel sekreteri ve divan kurulu üyesi Metin Kenan Aksu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 12:18 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:18
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        Trabzonspor'dan eski futbolcusu Metin Kenan Aksu için başsağlığı mesajı
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        Trabzonspor Kulübü, eski futbolcusu, eski genel sekreteri ve divan kurulu üyesi Metin Kenan Aksu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Eski yöneticimiz ve divan kurulu üyemiz Mahmut Aksu'nun babası eski futbolcumuz, eski genel sekreterimiz ve divan kurulu üyemiz Metin Kenan Aksu'nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Aksu'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

        Aksu'nun 2 Ağustos 1967'de kurulan kulübün ilk kadrosunda 2 sezon forma giydiği belirtilen açıklamada, Metin Kenan Aksu için yarın öğle vakti İskenderpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenleneceği kaydedildi.

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