Türk somonunun yumurtadan dünya mutfağına lezzet serüveni

SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon'da iç sularda kurulan balık çiftliklerinde üretildikten sonra deniz kafeslerinde yetiştirilen Türk somonu, dünyanın farklı ülkelerinin mutfaklarında yer buluyor.

Kentteki balık çiftliklerinde yetiştirilen balıklardan sağım işlemiyle elde edilen yumurta ve spermlerin karıştırılarak bir süre bekletilmesiyle döllenme işlemi tamamlanıyor.

Özel tepsilerde muhafaza edilen balık yumurtalarından 30 günlük kuluçka döneminden sonra çıkan larvalar 15 günlük olunca yüzmeye ve yavru yemleriyle beslenmeye başlıyor.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, AA muhabirine, kentte 21 deniz ağ kafes ve 44 karada olmak üzere 65 balık işletmesinin yanı sıra 2 damızlık balık üretim tesisi bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık 8-10 aylık zorlu yetiştirme sürecinin ardından yeterli büyüklüğe ulaşan Türk somonu, protein, potasyum, fosfor, demir ve omega yağ asitleri gibi yüksek besin değerlerinden ötürü farklı ülkelerin mutfaklarında her geçen gün daha fazla yer buluyor.

Günde 3 kez özel yemlerle boylandırma havuzlarında beslenen yavrular, 3-4 aylık olunca Karadeniz'deki deniz kafeslerine nakledilerek burada belirli ağırlığa erişene kadar yetiştiriliyor.

Türk somonunun Trabzon'un öne çıkan ürünleri arasında yer aldığına işaret eden Kaplan, "Balığın yumurta sağımından en son tüketim haline kadar bir sürü evresi bulunmaktadır. Bu evreleri Bakanlığımız titizlikle takip etmektedir." dedi.

Kaplan, 14 de işleme tesisleri olduğunu belirterek, "Türk somonunun üretiminden sonra işlenmesi de önemli. Fileto haline getirilmesi ve tütsülenmesi bu işletme tesislerimizde olmaktadır." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının Karadeniz'de Türk somonu üreticileri ve işletme tesislerine destekleri olduğuna dikkati çeken Kaplan, bugüne kadar işletme tesislerine 40 milyon liranın üzerinde yatırım desteği verildiğini aktardı.