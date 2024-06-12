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        Trabzon'da Kitap Okuma Yarışması ödül töreni düzenlendi

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde, 3. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:12 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:12
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        Trabzon'da Kitap Okuma Yarışması ödül töreni düzenlendi
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde, 3. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

        Çaykara Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen yarışmanın ödül törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, Şube Müdürleri Numan Tuncer ve Temel Kofoğlu, okul müdürleri, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Protokol üyeleri, Çaykara Halk Eğitimi Merkezi Salonu'ndaki törende, dereceye giren ilk ve ortaokul ile lise öğrencilerine ödüllerini verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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