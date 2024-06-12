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        Trabzon'daki müze ve ören yerlerinin ziyaret saatlerinde değişiklik

        Trabzon'daki müze ve ören yerlerinin ziyaret saatlerinde düzenleme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 15:35 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:35
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        Trabzon'daki müze ve ören yerlerinin ziyaret saatlerinde değişiklik
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        Trabzon'daki müze ve ören yerlerinin ziyaret saatlerinde düzenleme yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatilinde Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müze ve ören yerlerinin giriş-çıkış saatleri yeniden düzenlendi.

        Ören ve müze yerlerinin ziyaret saatleri şu şekilde planlandı:

        "Atatürk Köşkü ve Çal Mağarası bayramın 1 ve 2. günü 11.00-18.00, 3. günü 10.00-18.00, 4. günü 09.00-18.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak. Kızlar Manastırı ile Trabzon Şehir Müzesi bayramın 1. günü ziyarete kapalı olacak. Müze, bayramın 2. günü 11.00-18.00, 3. gün 10.00-18.00, 4. gün 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. Turizm destinasyonlarımızı ziyaret edecek vatandaşlarımızın belirtilen saatlere dikkat etmelerini önemle rica ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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