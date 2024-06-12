Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

Burada Filistin bayraklarıyla oturma eylemi gerçekleştiren grup, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından dağıldı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca organize edilen yürüyüş kapsamında bir grup, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplandı.

Trabzon'da, çarşamba günleri ikindi namazından sonra düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü bu hafta da gerçekleştirildi.

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