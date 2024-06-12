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        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

        Trabzon'da, çarşamba günleri ikindi namazından sonra düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü bu hafta da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 18:27 Güncelleme: 12.06.2024 - 18:27
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        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
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        Trabzon'da, çarşamba günleri ikindi namazından sonra düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü bu hafta da gerçekleştirildi.

        İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca organize edilen yürüyüş kapsamında bir grup, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplandı.

        Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü.

        Burada Filistin bayraklarıyla oturma eylemi gerçekleştiren grup, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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