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        Trabzon'da uyuşturucudan ölüm iddiasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

        Trabzon'un Yomra ilçesinde 1 kişinin uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 20:56 Güncelleme: 12.06.2024 - 20:56
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        Trabzon'da uyuşturucudan ölüm iddiasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
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        Trabzon'un Yomra ilçesinde 1 kişinin uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 3 şüpheli yakalandı.

        İlçeye bağlı Sancak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir evde C.Ç (27), E.A (29), B.D (23) ve E.K'nin (28) iddiaya göre uyuşturucu madde kullandıktan bir süre sonra fenalaşmaları üzerine 112'ye ihbarda bulunuldu.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gençlerden C.Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Gençlerden E.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği, B.D ve E.K'nın ise tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, gençlerin uyuşturucu maddeyi temin ettikleri M.A (22), M.K. (42) ve E.A (30) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 7.86 gram skunk esrar ve 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan hastaneden taburcu edilen B.D ve E.K hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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