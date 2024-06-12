Trabzon'da uyuşturucudan ölüm iddiasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Yomra ilçesinde 1 kişinin uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 3 şüpheli yakalandı.

İlçeye bağlı Sancak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir evde C.Ç (27), E.A (29), B.D (23) ve E.K'nin (28) iddiaya göre uyuşturucu madde kullandıktan bir süre sonra fenalaşmaları üzerine 112'ye ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gençlerden C.Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.