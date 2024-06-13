Akçaabat'ta voleybol turnuvası sona erdi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde organize edilen voleybol turnuvası tamamlandı.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe genelinde ortaokullar ve liseler arasında her sene geleneksel hale gelen yıl sonu voleybol turnuvasının Akçaabat Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi'nde tamamlandığı belirtildi.

Turnuvada ortaokul kategorisinde Yaylacık Ortaokulu birinci, Yıldızlı Ortaokulu ikinci, Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu ise üçüncü oldu. Lise kategorisinde 17 Şubat Anadolu Lisesi birinciliği, Akçaabat Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ikinciliği, Akçaabat Anadolu İmam Hatip Lisesi de üçüncülüğü elde etti.