Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Akçaabat'ta voleybol turnuvası sona erdi

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde organize edilen voleybol turnuvası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 10:16 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akçaabat'ta voleybol turnuvası sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde organize edilen voleybol turnuvası tamamlandı.

        Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe genelinde ortaokullar ve liseler arasında her sene geleneksel hale gelen yıl sonu voleybol turnuvasının Akçaabat Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi'nde tamamlandığı belirtildi.

        Turnuvada ortaokul kategorisinde Yaylacık Ortaokulu birinci, Yıldızlı Ortaokulu ikinci, Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu ise üçüncü oldu. Lise kategorisinde 17 Şubat Anadolu Lisesi birinciliği, Akçaabat Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ikinciliği, Akçaabat Anadolu İmam Hatip Lisesi de üçüncülüğü elde etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, turnuvaya yoğun katılım olduğunu ifade etti.

        Katılımcılara teşekkür eden Ekim, şu değerlendirmede bulundu:

        "Heyecan, azim, disiplin ve stratejinin bir arada harmanlandığı maçlar oynandı. Tabiri caizse 'filenin Akçaabatlı sultanları' filede ter döktüler. Düzenlediğimiz sportif organizasyonlara Akçaabat'taki gençlerin ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Gençlerin sporla ilgilenmeleri ve iç içe olmaları bizler için gurur kaynağı oluyor, çalışma şevkimizi pekiştiriyor. Turnuvamıza katılan sporcuların her birini ve ödül alan takımları tebrik ediyorum. Gençlerin spora olan ilgisini destekleyecek sportif faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu
        Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu
        Milei hükümetine karşı şiddetli protesto
        Milei hükümetine karşı şiddetli protesto
        Fırtına Deresi dehşetinde 2 çocuk boğulmuştu! Sıcak gelişme!
        Fırtına Deresi dehşetinde 2 çocuk boğulmuştu! Sıcak gelişme!
        Sedef Güler'in annesinden yürek yakan açıklama!
        Sedef Güler'in annesinden yürek yakan açıklama!
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Komşuda kavuran sıcak!
        Komşuda kavuran sıcak!
        Görmemiş gibi yapmadı
        Görmemiş gibi yapmadı
        Kadın doktoru nakavt etmişti! Ödül gibi ceza!
        Kadın doktoru nakavt etmişti! Ödül gibi ceza!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Spor salonunda cinayet!
        Spor salonunda cinayet!
        60 yıllık hayal
        60 yıllık hayal
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        İrfan Can için sakatlık açıklaması!
        İrfan Can için sakatlık açıklaması!
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi
        Beşiktaş'ın yeni transferi geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi geldi!
        Çocuk işçi yasağında çelişki
        Çocuk işçi yasağında çelişki
        Kararsızlar için uygun fiyatlı deniz tatili rotaları
        Kararsızlar için uygun fiyatlı deniz tatili rotaları

        Benzer Haberler

        Trabzon'da uyuşturucudan ölüm iddiasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
        Trabzon'da uyuşturucudan ölüm iddiasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
        Trabzon'da ortaokul ve lise öğrencilerine boğulmaya müdahale eğitimi verild...
        Trabzon'da ortaokul ve lise öğrencilerine boğulmaya müdahale eğitimi verild...
        Trabzon'daki müze ve ören yerlerinin ziyaret saatlerinde değişiklik
        Trabzon'daki müze ve ören yerlerinin ziyaret saatlerinde değişiklik
        Trabzon'da Kitap Okuma Yarışması ödül töreni düzenlendi
        Trabzon'da Kitap Okuma Yarışması ödül töreni düzenlendi
        Türk somonunun yumurtadan dünya mutfağına lezzet serüveni
        Türk somonunun yumurtadan dünya mutfağına lezzet serüveni