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        Boztepe Seyir Terası ile Kızlar Manastırı arasında bağlantı yolu kurulacak

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Boztepe Seyir Terası ile Kızlar Manastırı arasında bağlantı yolu kurulacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 12:05 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:05
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        Boztepe Seyir Terası ile Kızlar Manastırı arasında bağlantı yolu kurulacak
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Boztepe Seyir Terası ile Kızlar Manastırı arasında bağlantı yolu kurulacağını bildirdi.

        Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı yürüyüş yolu projesinin Anıtlar Kurulu'na sunulduğunu ifade etti.

        Yapılacak çalışmayla iki turizm alanı arasında bağlı kurulacağına işaret eden Genç, "Hazırlanan proje tarihi dokuyu bozmadan, yeşil hassasiyeti ile el kazısı yapılıp taş kaplanarak, merdiven ve yaya yolu olarak planlandı." ifadesini kullandı.

        Genç, Trabzon'u daha cazip hale getirebilmek için çaba harcadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Boztepe Seyir Terası ve Kızlar Manastırı gibi önemli turistik destinasyonlar arasında sağlanacak bağlantı, şehrimizin turizm potansiyelinin artmasına katkı sağlayacaktır. Yürüyüş Yolu Projesi, tarihi dokuyu koruyarak yeşil alanları da gözeterek planlanmıştır. Yürüyüş yolu, el kazısı ve taş kaplama yöntemleriyle yapılacak. Bu projenin hayata geçirilmesiyle yerli ve yabancı turistlerin Trabzon'un tarihi dokusunu keşfederek bu muhteşem manzaraları deneyimleme fırsatı olacak. Trabzon'u dünya çapında tanınan bir destinasyon haline getirmeye kararlıyız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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