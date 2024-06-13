Trabzonspor'un eski futbolcu ve yöneticisi Aksu, son yolculuğuna uğurlandı

Bordo-mavili takımın ilk kadrosunda 2 sezon futbol oynayan Aksu, daha sonra kulüpte genel sekreterlik ve divan kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştu.

Aksu için İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, eski İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzonspor Kulübü yöneticileri, eski futbolcular, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Trabzonspor'un dün vefat eden eski futbolcu ve yöneticisi Metin Kenan Aksu'nun cenazesi toprağa verildi.

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