Ambulans helikopterler rahatsızlanan hamile kadın için havalandı

Eş zamanlı olarak Giresun'daki görevden dönen Trabzon Sağlık Müdürlüğü hizmetindeki ambulans helikopter, anne adayını Samsun'a götürmek üzere havalandı.

İlk müdahalesi burada yapılan kadının, ambulans helikopterle Samsun'daki hastaneye sevkine karar verildi.

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