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        Ambulans helikopterler rahatsızlanan hamile kadın için havalandı

        Artvin'in Hopa ilçesinde 24 haftalık hamile kadın, ambulans helikopterle Artvin'den Trabzon'a, buradan da Samsun'a nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:33 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:33
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        Ambulans helikopterler rahatsızlanan hamile kadın için havalandı
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        Artvin'in Hopa ilçesinde 24 haftalık hamile kadın, ambulans helikopterle Artvin'den Trabzon'a, buradan da Samsun'a nakledildi.

        İlçede oturan 28 yaşındaki hamile Ö.Y, rahatsızlanması üzerine Hopa Devlet Hastanesine başvurdu.

        İlk müdahalesi burada yapılan kadının, ambulans helikopterle Samsun'daki hastaneye sevkine karar verildi.

        Trabzon'daki ambulans helikopterin Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki vakayı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine getirmek üzere havalanması nedeniyle, Erzurum'dan talepte bulunuldu.

        Erzurum'dan havalanan ambulans helikopter, Ö.Y'yi Trabzon Hızırbey Helikopter Pisti'ne getirdi.

        Eş zamanlı olarak Giresun'daki görevden dönen Trabzon Sağlık Müdürlüğü hizmetindeki ambulans helikopter, anne adayını Samsun'a götürmek üzere havalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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