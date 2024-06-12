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        Trabzon'da uyuşturucudan ölüm iddiasıyla ilgili gözaltındaki 3 kişi tutuklandı

        Trabzon'un Yomra ilçesinde 1 kişinin uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, gözaltındaki 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 20:56 Güncelleme: 12.06.2024 - 20:56
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        Trabzon'da uyuşturucudan ölüm iddiasıyla ilgili gözaltındaki 3 kişi tutuklandı
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        Trabzon'un Yomra ilçesinde 1 kişinin uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, gözaltındaki 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İlçeye bağlı Sancak Mahallesi'nde önceki akşam bir evde C.Ç'nin (27) iddiaya göre arkadaşlarıyla uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan M.A, M.K, E.A. ve G.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden E.A. yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğünü içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden M.K, M.A ve G.Y. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı.

        - Olay

        Sancak Mahallesi'nde bir evde C.Ç, E.A, B.D. ve E.K'nin iddiaya göre uyuşturucu madde kullandıktan bir süre sonra fenalaşmaları üzerine Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, C.Ç. buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        E.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği, B.D ve E.K'nin ise tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenilmişti.

        Gençlerin uyuşturucu maddeyi temin ettikleri M.A, M.K. ve E.A. gözaltına alınmıştı. Hastaneden taburcu edilen B.D. ve E.K. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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