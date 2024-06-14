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        Trabzon Valisi Yıldırım, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:00 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:00
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        Trabzon Valisi Yıldırım, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yıldırım, mesajında, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

        Vatanın dört bir yanında huzur ve güvenliğin teminatı olan Jandarma Teşkilatının görevlerini kahramanca ve fedakarca yerine getirdiğini ve getireceğini belirten Yıldırım, "Jandarma Teşkilatımız hem ülkemizin sınırlarını koruma görevini büyük bir başarıyla sürdürmüş hem de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlama hususunda üstün bir gayret göstermiştir. Bu vesileyle, Jandarma Teşkilatının her bir neferini gösterdikleri azim ve kararlılık nedeniyle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Yıldırım, jandarma personelinin görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları zorluklara ve tehlikelere rağmen halkın güvenliği için gece gündüz demeden çalıştığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu kutsal görevde, onların en büyük destekçileri ise şüphesiz aileleridir. Jandarma personelimizin aileleri, sevdiklerini görev başında sabırla ve umutla beklemekte ve onların arkasında gizli bir güç olarak durmaktadır. Bu fedakar ailelerimize, gösterdikleri anlayış ve sabırdan dolayı ayrıca şükranlarımı sunuyorum."

        Şehitleri rahmet, gazileri minnetle andığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Jandarma Teşkilatımızın tüm mensuplarına sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Vatanımıza ve milletimize hizmet yolunda gösterdikleri üstün gayretin, halkımız nezdinde de takdirle ve şükranla karşılandığını belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, vatanımızın bekçisi olan Jandarma Teşkilatımıza görevlerinde başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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