Trabzon Valisi Yıldırım, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Vatanın dört bir yanında huzur ve güvenliğin teminatı olan Jandarma Teşkilatının görevlerini kahramanca ve fedakarca yerine getirdiğini ve getireceğini belirten Yıldırım, "Jandarma Teşkilatımız hem ülkemizin sınırlarını koruma görevini büyük bir başarıyla sürdürmüş hem de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlama hususunda üstün bir gayret göstermiştir. Bu vesileyle, Jandarma Teşkilatının her bir neferini gösterdikleri azim ve kararlılık nedeniyle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, jandarma personelinin görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları zorluklara ve tehlikelere rağmen halkın güvenliği için gece gündüz demeden çalıştığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kutsal görevde, onların en büyük destekçileri ise şüphesiz aileleridir. Jandarma personelimizin aileleri, sevdiklerini görev başında sabırla ve umutla beklemekte ve onların arkasında gizli bir güç olarak durmaktadır. Bu fedakar ailelerimize, gösterdikleri anlayış ve sabırdan dolayı ayrıca şükranlarımı sunuyorum."