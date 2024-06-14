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        Trabzon'da bayramda toplu taşıma ücretsiz

        Trabzon'da, Kurban Bayramı süresince toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:17 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:17
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        Trabzon'da bayramda toplu taşıma ücretsiz
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        Trabzon'da, Kurban Bayramı süresince toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağı bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı süresince 4 gün boyunca toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecekleri belirtildi.

        Toplu taşıma araçlarının bayram süresince pazar tatil sefer saatlerine, 20 ve 21 Haziran'da ise cumartesi sefer saatlerine göre hizmet vereceği kaydedildi.

        Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in şu ifadeleri yer aldı:

        "Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak, Kurban Bayramı süresince toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz olarak sunacağız. Bu uygulama ile vatandaşlarımızın bayramı daha huzurlu ve keyifli geçirmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle Trabzon'da yaşayan herkesin bayramını kutluyor, bu özel günlerde vatandaşlarımızın sevdikleriyle bir araya gelmelerini diliyorum. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum."

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