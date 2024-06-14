Trabzon'da Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Trabzon'da, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'ndaki tören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Erdem, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, mensubu olmaktan gurur duyduğu Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Jandarma Teşkilatı'nın kendisini daima yenilediğini, disiplinli, donanımlı ve görev bilinci yüksek olduğunu belirten Erdem, "185 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Teşkilatı, kuruluşundan bugüne kadar emniyet ve asayişin sağlanması ile terörle mücadelede gösterdiği kahramanlıkların yanı sıra deprem, sel, yangın gibi afetler başta olmak üzere halkımızın ihtiyaç duyduğu her zaman ve her yerde tüm imkanları seferber ederek milletimizin sevgi ve takdirine mazhar olmuştur." dedi.