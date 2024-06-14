Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Karadeniz'deki 7 ilde öğrenciler karnelerini törenle aldı

        Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'de, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında karne töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:42 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'deki 7 ilde öğrenciler karnelerini törenle aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'de, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında karne töreni düzenlendi.

        Trabzon'da, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 634 okulda, 142 bin 740 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Vali Aziz Yıldırım, Temel Yaşar Çoruh İlkokulu'ndaki törende öğrencilere karne dağıttı.

        Öğrencilerle bir süre sohbet eden Yıldırım, "Eğitimin sonu yok. Beşikten mezara kadar eğitimin gerekli olduğu ve üzerimize vacip olduğu bir inanca sahibiz. Onun içindir ki öğrenmenin yaşı da yeri de yok." dedi.

        Yıldırım, öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri, değişik alanlardaki yaz kurslarına katılmaları önerisinde bulundu.

        Törene, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş da katıldı.

        - Ordu

        Ordu'da 569 okulda, 135 bin 66 öğrenci karne aldı.

        Vali Muammer Erol, Altınordu Şehit Oğuzhan Arduç Ortaokulu'nda karnelerini verdiği öğrencilere, iyi tatiller diledi.

        Erol, emekli edilen 34 yıllık İngilizce öğretmeni Nurettin Kaca'ya da plaket verdi.

        Programa, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in yanı sıra il protokolü katıldı.

        Öte yandan Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törende, öğrenciler İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek verdi.

        Öğrenciler, "Mescid-i Aksa" adlı şiirin okunmasının ardından, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde Filistin ulusal dansını yaptılar, şehit çocuklar için gökyüzüne balon bıraktılar.

        Filistinli çocukların fotoğrafını da taşıyan öğrenciler, "Evet ben sınıfı geçtim. Peki ya insanlık" yazılı pankart açtı.

        Program, öğrencilere karnelerinin dağıtılmasının ardından sona erdi.

        - Rize

        Rize'de 57 bin 941 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Taşlıdere Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende öğrencilere karnelerini dağıttı.

        Karne heyecanı yaşayan Boğaz Ortaokulu öğrencileri de törenin ardından balonlarla oynayarak eğlendi.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Aysın Rafet Ataç İlkokulu'nda karne töreni organize edildi.

        Vali Alper Tanrısever ve İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi.

        Tanrısever, il genelindeki 150 okulda 18 bin 349 öğrencinin karne sevinci yaşadığını ifade etti.

        - Giresun

        Giresun'da, 68 bin 260 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

        Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Gazipaşa İlkokulu'ndaki törende öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

        Öğrencileri tebrik eden Serdengeçti, yaz tatilinde eğlenmenin yanı sıra spor yapmalarını ve kitap okumalarını da önerdi.

        - Artvin

        Artvin'de ise 24 bin 542 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Vali Vekili Berker Çırak, Belediye Başkan Vekili Seyfi Pişkin ve İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Çoruh İlkokulu'ndaki törende öğrencilere karnelerini dağıttı.

        Çırak, kitap hediye ettiği öğrencilere iyi tatiller diledi.

        - Bayburt

        Bayburt'ta da 13 bin 618 öğrenci karne aldı.

        Hoca Ahmet Yasevi İlkokulu öğrencileri, karnelerini Vali Mustafa Eldivan'dan aldı.

        Öğrencilere tatili dinlenerek ve eğlenerek değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Eldivan, kitap okumayı da ihmal etmemelerini istedi.

        Öte yandan Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine karne töreni için iki cirit atı getirildi.

        Öğrencilerden bazılarına karneleri, at üzerinde verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık"
        "Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık"
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Deniz Akkaya kızının velayetini kaybetti
        Deniz Akkaya kızının velayetini kaybetti
        Yapay zeka artık ders
        Yapay zeka artık ders
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Kanseri iki kez yenen baba, özel çocuğu için hayata sımsıkı tutunuyor
        Kanseri iki kez yenen baba, özel çocuğu için hayata sımsıkı tutunuyor
        Trabzon'da Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Trabzon'da Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Yetenek taramasında keşfedilen milli judocu Yağmur, gözünü Avrupa şampiyonl...
        Yetenek taramasında keşfedilen milli judocu Yağmur, gözünü Avrupa şampiyonl...
        Trabzon'da bayramda toplu taşıma ücretsiz
        Trabzon'da bayramda toplu taşıma ücretsiz
        Trabzon Valisi Yıldırım, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümün...
        Trabzon Valisi Yıldırım, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümün...
        Trabzon'da besicilerin kurbanlık mesaisi devam ediyor
        Trabzon'da besicilerin kurbanlık mesaisi devam ediyor