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        Uzungöl'deki 11 işletme denetlendi

        Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de faaliyet gösteren 11 işletme denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:28 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:28
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        Uzungöl'deki 11 işletme denetlendi
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        Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de faaliyet gösteren 11 işletme denetlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Çaykara Belediyesi personelinin yer aldığı ekip, turizm merkezlerinden Uzungöl'deki işletmeleri denetledi.

        Ekipler, denetlenen 11 işletmeden 2'sine fiyat tarifeleri ile ilgili yasal işlem uyguladı, 4 işletmeye ise eksiklerin giderilmesi için uyarıda bulundu.

        Açıklamada, 18 ilçede yürütülen çalışmaların devam edeceği belirtilerek, "Turizm sezonunun huzurlu ve sağlıklı geçmesi için çalışmalarımız sürüyor. Başta temizlik, gıda ve fiyat tarifeleri olmak üzere her alanda işletmelerimizi uyarıyoruz. Bu doğrultuda restoranları, gıda üretimi yapılan ve satışa sunulan alanları denetledik." ifadelerine yer verildi.

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