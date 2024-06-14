Uzungöl'deki 11 işletme denetlendi

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de faaliyet gösteren 11 işletme denetlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Çaykara Belediyesi personelinin yer aldığı ekip, turizm merkezlerinden Uzungöl'deki işletmeleri denetledi.

Ekipler, denetlenen 11 işletmeden 2'sine fiyat tarifeleri ile ilgili yasal işlem uyguladı, 4 işletmeye ise eksiklerin giderilmesi için uyarıda bulundu.