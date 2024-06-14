Arhavi Kaymakamı Çimşir'den şehit ailesine ve gaziye ziyaret

Ziyarette, Belediye Başkanı Turgay Ataselim ve İlçe Garnizon Komutanı Zafer Akkavak'ın yanı sıra protokol üyeleri de yer aldı.

Çimşir, şehit jandarma er Recep Ali Temel'in ailesi ve Kıbrıs gazisi Nafiz Ergünal ile bir araya geldi.

Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, şehit ailesini ve Kıbrıs gazisini ziyaret etti.

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