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        Tiflis-Trabzon arasında direkt uçak seferi düzenlenmesi çalışmaları devam ediyor

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) heyeti, Tiflis-Trabzon arasında diretk uçak seferi düzenlenmesi çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 17:49 Güncelleme: 14.06.2024 - 17:49
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        Tiflis-Trabzon arasında direkt uçak seferi düzenlenmesi çalışmaları devam ediyor
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        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) heyeti, Tiflis-Trabzon arasında diretk uçak seferi düzenlenmesi çalışmalarını sürdürüyor.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, Meclis Katip Üyesi ve Sağlık Turizmi Proje Yetkilisi Mehmet Üçüncüoğlu ile Proje Uzmanı Mümin Gençoğlu, Tunalar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tuna ve Trabzon Forum AVM Genel Müdürü Barış Şakar'ı ziyaret etti.

        Ziyaretlerde, Trabzon-Tiflis direkt uçak seferleri hakkındaki çalışmalar istişare edildi.

        Çelebi, "Amacımız uçuşların sürdürülebilir olması açısından şehrin birlikte hareket etmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

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