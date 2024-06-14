Tiflis-Trabzon arasında direkt uçak seferi düzenlenmesi çalışmaları devam ediyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) heyeti, Tiflis-Trabzon arasında diretk uçak seferi düzenlenmesi çalışmalarını sürdürüyor.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, Meclis Katip Üyesi ve Sağlık Turizmi Proje Yetkilisi Mehmet Üçüncüoğlu ile Proje Uzmanı Mümin Gençoğlu, Tunalar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tuna ve Trabzon Forum AVM Genel Müdürü Barış Şakar'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Trabzon-Tiflis direkt uçak seferleri hakkındaki çalışmalar istişare edildi.