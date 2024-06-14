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        KTÜ Hemşirelik ile Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri mezun oldu

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri mezun oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 19:19 Güncelleme: 14.06.2024 - 19:19
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        KTÜ Hemşirelik ile Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri mezun oldu
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri mezun oldu.

        KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Bahittin Kahveci, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Temiz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atila Doğan, mezunların aileleri ve davetliler katıldı.

        Çuvalcı, mezuniyetin bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu belirterek, "Bugün, yıllar boyunca sarf ettiğiniz emeğinizin, özverinizin ve çalışmalarınızın meyvesini topladığınız gündür. Hemşirelik Bölümü ve Sağlık Yönetimi Bölümü mezunu olmak yalnızca akademik bir başarı değil, aynı zamanda insanlığa hizmet etme yolunda büyük bir adım atmak demektir." değerlendirmesinde bulundu.

        ​​​​​​​Tören, dereceye giren öğrencilere belge takdimi, mezuniyet andının okunması, kep atma ve toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

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