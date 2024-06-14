Trabzon'da Santa Harabeleri yolunda çalışma başlatıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Santa Harabeleri yolunda çalışma yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Arsin ilçesi Yanbolu Vadisi üzerinden ulaşım sağlanan turizm destinasyonları arasındaki harabelere giden yollarda asfalt kaplama ve bakım çalışması başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Kentimiz genelinde bozuk yol kalmayana dek çalışmalarımız devam edecek. Santa Harabeleri bölge için çok büyük zenginlik. Bölge kıymetli bir yer." ifadelerini kullandı.

Santa Harabeleri'nin dünya mirası olarak turizm açısından gelecek vadeden çok önemli bir destinasyon olduğuna işaret eden Genç, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız ve turistler, buraya her bayramda yoğun ilgi gösteriyor. Biz de Arsin ilçemizin Atayurt Mahallesi üzerinden ulaşım sağlanan noktada asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriyoruz. Amacımız ziyaretçilerin Santa Harabeleri'nin olduğu bölgeye güvenli ve konforlu bir şekilde yolculuk yapmasını sağlamak. Santa Yolu'ndan Karadağ Yolu'na kadar nerede bir eksik varsa tespit ediyoruz. Önümüzde bir hizmet dönemi var. Güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ekiplerimize teşekkür ediyorum, vatandaşlarımıza keyifli yolculuklar diliyorum."