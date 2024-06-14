Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, belediye personeliyle bayramlaştı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kaya belediyenin ana bina, Akoluk Yerleşkesi'nde Temizlik İşleri, Fen İşleri, Makine İkmal Müdürlüğü birimlerini gezerek, personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kaya, "Biz bir aileyiz ve her biriniz bu ailenin bir ferdisiniz, bunu unutmayın. Hiçbirinizin bu ailede üvey evlat muamelesi görmesine gönlüm razı olmaz. Ortahisar Belediyesi çalışanı olmanız, benim için her şeyin üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Göreve geldiği günden beri ziyaretçi yoğunluğuyla karşılaştığını belirten Kaya, "Her çalışmanızı takip ediyoruz. Burası tıkır tıkır işleyen bir kurum haline gelsin diye uğraşıyoruz. Birtakım eksikliklerimiz, sıkıntılarımız var ama hepimizin gayreti onları bir an önce çözüp, buradaki bütün sorunları bitirip, Trabzon'umuza hizmet etmektir. Bu anlamda hepinizin emeğine, yüreğine sağlık." ifadelerini kullandı. Kaya, çalışanların hakkını en iyi şekilde almasını sağlamayı önemsediğinin altını çizerek, şunları kaydetti: