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        Trabzon'da "Karne Günü Şenliği" düzenlendi

        Trabzon'da, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde "Karne Günü Şenliği" organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 19:36 Güncelleme: 14.06.2024 - 19:36
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        Trabzon'da "Karne Günü Şenliği" düzenlendi
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        Trabzon'da, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde "Karne Günü Şenliği" organize edildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şenliğe katılarak gün boyu çeşitli oyunlarla eğlenen öğrencilerin karne sevincini paylaştı.

        Genç, çocukların karne sevincine ortak olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Çocukların bilimle ve sporla iç içe olmalarının önemine işaret eden Genç, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak ve onları bu alanlarda teşvik etmek amacıyla böyle etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarı dolu bir eğitim hayatı diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Şenlikte, palyaço ve maskot gösterileri de yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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